На заседании депутаты выделили деньги на тероборону и обратились к горожанам с патриотическим воззванием.

Депутат Одесского городского совета (фракция "Партии Шария") Илья Фрейман вчера перед внеочередной сессией, на которой в дальнейшем были выделены средства на территориальную оборону и озвучено патриотическое обращение к горожанам, убрал со столов коллег по фракции флажки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в социальных сетях появилось соответствующее видео.

На вышеупомянутом видео зафиксировано, как женщина до начала заседания расставляет перед всеми депутатами небольшие желто-голубые флажки. Фрейман что-то ей сказал, затем собрал несколько флажков, которые были возле него (вероятно, с мест, которые занимают представители его фракции), и отбросил в сторону.

По всем вопросам, касающимся территориальной обороны, он голосовал против или воздержался. Также воздержались от голосования его коллега по фракции Елена Зефнер, представители ОПЗЖ Виталий Саутенков и Роман Сеник, внефракционный депутат Иван Демченко.

Поступок Фреймана вызвал негативную реакцию в социальных сетях, многие возмущаются его отношением к национальному флагу Украины.

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Как сообщал УНИАН, 15 февраля на внеочередном заседании сессии Одесского горсовета депутаты выделили 6,7 млн грн на тероборону и озвучили воззвание к горожанам, в котором попросили проявить спокойствие, сплоченность, доверие к украинкой армии и т. д.

На сессию не явилась часть депутатов от ОПЗЖ. Кроме того, свое несогласие с выделением средств и проведением внеочередной сессии высказал депутат Илья Фрейман (фракция "Партии Шария"). Он раскритиковал депутатов, возле которых были установлены маленькие флажки Украины, назвал происходящее пиаром и заявил, что "пенсионеров убивают не гранаты, а платежки за коммунальные услуги". Другие депутаты подвергли критике выступление Фреймана.