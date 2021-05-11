В то же время в Альянсе заверяют, что двери к членству Украины в НАТО и в дальнейшем остаются открытыми, но надо внедрять реформы.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) подчеркивают, что короткого пути к членству Украины в Альянсе не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников сказал во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.

"Дорога к членству в НАТО не является легкой, и не существует коротких путей, но Украина не одна. Союзники НАТО и Представительство НАТО в Украине настроены поддерживать вас на этом пути на каждом шагу", - отметил Винников.

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Он сказал, что Альянс поддерживает амбициозную и широкомасштабную повестку дня реформ в Украине, что принесет пользу украинским гражданам и поможет приблизить воплощение евроатлантических устремлений. "НАТО признает стремление Украины относительно членства, и двери НАТО остаются открытыми", - добавил Винников.

Также он напомнил, что на саммите НАТО в 2008 году страны-члены согласились, что Украина и Грузия станут членами Альянса. "Это решение остается в силе, и было подтверждено на последующих саммитах", - заявил Винников.

По его словам, также было согласовано, что Годовая национальная программа (ГНП) под эгидой Комиссии Украина-НАТО будет ключевым стратегическим инструментом для разработки и планирования систематических реформ Украины, необходимых для реализации курса на приближение членства в НАТО.

В то же время Винников подчеркнул, что страны-члены НАТО приветствуют, что Годовые национальные программы Украины стали более стратегическими и направленными на результат.

"Это важно, поскольку при отсутствии стратегического видения появляется риск, что реформы окажутся под угрозой, а ценности испорчены, как это произошло после 2010 года. Страны-члены поощряют Украину еще больше укрепить ее демократические институты, усилить верховенство права и развить вопросы безопасности и оборонительные возможности в соответствии со стандартами, на принципах и лучших практиках НАТО", - сказал Винников.

Стратегия НАТО-2030: что известно

8 июня 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал старт обзору стратегии "НАТО-2030".

21 октября Столтенберг заявил, что Альянс проконсультируется с Украиной и Грузией по поводу формирования видения стратегии "НАТО-2030".

Экспертная группа по разработке стратегии "НАТО-2030" рекомендует укрепить отношения с Украиной. Генсек Альянса отметил, что продолжит консультации относительно стратегии "НАТО-2030", а затем подготовит рекомендации для лидеров стран-членов НАТО.

В апреле 2021 года Столтенберг заявил, что саммит станет уникальной возможностью укрепить НАТО как неизменное воплощение связи между Европой и Северной Америкой. "Мы будем принимать решения относительно нашей содержательной и дальновидной повестки дня "НАТО-2030", предназначенной для ответа на вызовы как сегодняшнего, так и завтрашнего дня: агрессивные действия России, угрозы терроризма, кибератаки, новые и прорывные технологии, влияние изменения климата на безопасность и подъем Китая", - заявил Столтенберг.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что участники саммита НАТО дадут "сигнал" о предоставлении Украине Плана действий для членства в Альянсе.

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Автор: Виталий Саенко