Олигархам не место в органах государственной власти, подчеркнул во время эфира министр.

Министр юстиции Денис Малюська не исключает, что бывший президент Украины Петр Порошенко может попасть в реестр олигархов.

Об этом глава Минюста рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

Также он перечислил условия, при которых Порошенко попадет в "реестр олигархов": если "он не избавится от признаков олигарха, не лишается мандата народного депутата, продолжает финансирование политической партии, продолжает владеть телеканалом, и его состояние превышает лимит, установленный законом, - а это очевидно из его декларации, соответственно, он попадет в реестр".

Читайте также"Очень четкий и понятный": в Минюсте объяснили, почему олигархам будет сложно обойти принятый по ним законТакже, продолжил Малюська, к экс-президенту применят ряд ограничений, среди которых и запрет на приватизацию. Кроме того, должностные лица в случае встречи с Порошенко должны будут подавать "декларации о контакте". Но речь идет не обо всех встречах, есть исключения, например, открытые заседания органов государственной власти.

"Если кто - то с кем-то, извиняюсь, "трет" в кафешке, декларацию о контакте подавать нужно", - пояснил глава Минюста.

"Олигархам не место в органах государственной власти. Если они считают, что им там место, они будут чувствовать себя некомфортно, их коллеги так же будут чувствовать себя некомфортно. Но мы этого не запрещаем", - подытожил министр юстиции.

Рада приняла закон об олигархах: что известно

23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Решение о признании лица таким, которое имеет значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается Советом нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.

Решение СНБО о признании лица олигархом является основанием для включения его в реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления его в силу. Он теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Автор: Ольга Робейко