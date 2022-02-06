В ведомстве обладают всей полнотой информации и реалистично оценивают ситуацию, подчеркнул глава ведомства.

Министр обороны Алексей Резников оценивает вероятность значительной эскалации Россией ситуации вблизи границ Украины как низкую.

Об этом он сказал, комментируя подготовку Россией и Беларусью к активной фазе учений, которые продлятся с 10 по 20 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны.

"На данный момент все происходит в рамках наших оценок. За несколько дней начнется активная фаза российско-белорусских учений... Одновременно планируются обучения части подразделений Южного военного округа РФ... С нашей стороны делается все необходимое для контроля подобных ситуаций", - сказал Резников.

По его словам, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный ранее заявлял, что, начиная с октября прошлого года, принимаются необходимые меры - и на уровне планирования, и на уровне практических учений - по отпору агрессору.

Читайте такжеРоссия может начать вторжение в Украину в любой день - советник Байдена"То есть мы действуем планово, скоординировано, чтобы исключить любые провокации", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что одновременно в Украине происходит развертывание Сил территориальной обороны ВСУ и проводятся учения с оборонительным оружием, полученным в рамках международной помощи.

"Беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила наши способности к сопротивлению ... так же набирает обороты развертывание Сил ТрО Вооруженных сил Украины. Происходит большое количество подготовительных мероприятий с гражданами. Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию", - подчеркнул министр.

Он добавил, что обязанность военных - просчитывать все возможные сценарии, даже самые худшие, и делать все должное для нейтрализации угроз.

"Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодня продолжает оцениваться как низкая", - резюмировал Резников.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки относительно деталей российских военных маневров у украинско-белорусской границы.

Снимки показали, что воинские подразделения, вооруженные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками, развернулись в Беларуси в трех местах вблизи границы с Украиной: Ельском, Речицы и Лунинцы. Все места находятся в пределах примерно 50 километров от украинской границы.

Спутниковые снимки зафиксировали 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты SS26 и реактивные системы залпового огня вблизи Ельская.

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