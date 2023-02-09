МИД Украины разработал детальную аргументированную позицию о нелегитимности пребывания России в Совбезе и ООН в целом и необходимости ее исключения.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили о текущих шагах, направленных на лишение России постоянного места и права вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом спикер МИД Олег Николенко написал в Facebook в ответ на информацию СМИ об обращении народных депутатов с просьбой проинформировать о ходе исключения России из ООН.

"Обращение мы пока не получали, но Министерство иностранных дел Украины положительно отмечает высокий интерес народных депутатов к теме исключения Российской Федерации из состава Совета безопасности ООН и ООН в целом", - отметил пресс-секретарь.

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Николенко отметил, что злоупотребления РФ правом вето в Совете безопасности приобрело вопиющие масштабы. В частности, проблема особенно обострилась после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, блокируя любые действия ключевого органа ООН, ответственного за поддержание международного мира и безопасности.

"Многочисленные российские преступления являются прямым следствием нарушения определенных Уставом ООН процедур приобретения Россией членства в ООН и статуса постоянного члена Совета безопасности, которое произошло 31 год назад", - написал он.

В связи с этим МИД Украины разработал детальную аргументированную позицию о нелегитимности пребывания России в Совбезе и ООН в целом и необходимости ее исключения.

"Украинские дипломаты уже провели работу более чем в двух десятках стран с целью привлечения их к участию в глобальной адвокации исключения РФ из СБ ООН. Кроме того, МИД уже работает с более чем тремя десятками лидеров общественного мнения и авторитетных представителей политических, академических и экспертных кругов для адвокатирования украинской инициативы. Привлекаем лиц, которые могли бы адвокатировать не только в конкретных странах, но и на международном уровне", - заявил Николенко.

Он добавил, что работа продолжается, поэтому количество стран и адвокатов продолжит расти.

"В настоящее время МИД Украины финализирует план мероприятий и шагов публичной кампании по адвокации исключения России из Совбеза, параллельно проводя консультации с партнерами относительно дальнейших дипломатических шагов на этом направлении", - заявил Николенко.

Также пресс-секретарь добавил, что МИД открыт ко взаимодействию и приглашает всех заинтересованных народных депутатов Украины к объединению усилий на этом направлении.

"Будем благодарны за привлечение народных депутатов для проведения работы на всех возможных уровнях и площадках", - написал Николенко.

Исключение РФ из Совета Безопасности ООН: детали

Украина инициировала процесс исключения РФ из Совета Безопасности ООН и организации в целом.

4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в некоторых столицах с удивлением узнали, что Россия незаконно оккупировала место постоянного члена Совета безопасности ООН. Глава МИД рассказал, что одни страны поддерживают инициативу Украины по лишению РФ места постоянного члена в Совете безопасности ООН, а другие изучают этот вопрос.

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что нет законных оснований для присутствия представителя России на месте Советского Союза в Совбезе ООН.