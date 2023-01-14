Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в очередной раз настояла на специальном трибунале для России.

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что нет законных оснований для присутствия представителя России на месте Советского Союза в Совбезе ООН.

В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН она сказала, что представители РФ постоянно отравляют дискуссии, которые проходят в ООН, и цинично всем врут.

Основные высказывания из выступления Эмине Джапаровой:

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Ущерб, нанесенный украинской гражданской и критической инфраструктуре, превышает $127 млрд и восстановление Украины станет одним из крупнейших инвестиционных проектов всей Европы.

Нужно усилить санкции против России: полное эмбарго на нефть и газ, отсоединение банков от мировой системы.

Самые горячие точки Украины в Бахмуте и Соледаре. Все что там сейчас происходит, превосходит все самые страшные картинки мировых войн.

Украина стала одним из самых больших минных полей и с самой большой заминированной территорией.

Также замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в очередной раз настояла на специальном трибунале для России, чтобы военные преступления страны-агрессора были наказаны и люди, совершившие эти преступные, понесли ответственность.

Трибунал против России: подробности

В начале декабря 2022 года стало известно, что в ООН циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала вроде Нюрнберга, чтобы привлечь руководство РФ к ответственности за преступления агрессии в Украине.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова призвала государства-члены Организации Объединенных Наций поддержать резолюцию о создании специального трибунала относительно преступления агрессии Российской Федерации, которая вскоре будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.