Президент Бразилии Инасио Лула да Силва предложил отдать Крым России, чтобы прекратить войну.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина не торгует своими территориями. Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко написал в Facebook, комментируя предложение президента Бразилии Инасио Лула да Силвы отдать России Крым.

"Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии. В то же время должны четко отметить: Украина не торгует своими территориями. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли", - подчеркнул Николенко.

Он подчеркнул, что украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия для восстановления мира должны базироваться на уважении к суверенитету и полному восстановлению территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН.

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Скандальное заявление президента Бразилии-Что случилось

Как сообщалось, 6 апреля президент Бразилии Инасио Лула да Силва предложил отдать Крым России, чтобы прекратить войну.

По его мнению, если Украина согласится уступить полуострову, война закончится.

"Возможно, мы обсудим Крым... Зеленский тоже не может хотеть всего... Миру нужен покой... Мы должны найти решение", - высказался бразильский президент.

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