Метрополитен работает как транспорт и как укрытие с первого дня войны.

В метро Киева, которое используют как укрытие, по состоянию на сегодня находятся до 15 тыс. человек.

Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в Facebook.

"Метрополитен работает как транспорт и как укрытие с первого дня войны. На станциях есть вода, санузлы, проводится поставка пищи и по возможности лекарств. Многим людям уже некуда возвращаться. Несколько метров на полу и плед - стали их единственным домом. Это тысячи и тысячи людей. Это не преувеличение... сейчас у нас укрывается до 15 000 киевлян. Инфраструктура рассчитана до 100 000 человек", - отметил он.

Брагинский подчеркнул, что делается все возможное для спасения жизни невинного гражданского населения.

"В дневное время возможная инфраструктура работает как транспорт. На время комендантского часа станции функционируют только как укрытие. Призываем людей брать с собой теплые вещи, еду и поддерживать тех, кто рядом, особенно женщин с маленькими детьми и пожилых людей", - добавил он.

Война против Украины: