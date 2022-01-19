О готовности Анкары сделать вклад в снижение напряженности между Киевом и Москвой заявил пресс-секретарь турецкого лидера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в Анкару президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского для обсуждения и решения разногласий.

Об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента Турции Ибрагим Калын в ходе обсуждений на тему "Возможное влияние напряженности между Россией и Украиной на Европу и НАТО", сообщает Анадолу.

Калын заявил, что Анкара готова сыграть любую возможную роль для снижения напряженности между Москвой и Киевом, подчеркнув, что последствия военной операции России против Украины будут велики и необратимы.

Он также добавил, что быстрых решений подобных долгосрочных геополитических проблем не существует.

Читайте такжеЭрдоган не верит, что Россия осмелится оккупировать УкраинуКалын сообщил, что по данному поводу президент Эрдоган провел переговоры с лидерами обеих стран.

"(Эрдоган) даже пригласил их (президентов РФ и Украины) приехать в Турцию и провести тут встречу для урегулирования проблем и разногласий. Турция готова сыграть любую возможную роль, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной. Мы это делаем и в качестве друга России и Украины, и как союзник по НАТО", - заявил пресс-секретарь турецкого президента.

Он также сообщил, что Эрдоган в течение ближайших недель посетит Украину с визитом, где встретится с президентом Зеленским.

"В то же время мы будем в тесном контакте с Москвой, чтобы избежать любых военных действий, имеющих большие и необратимые последствия", - подчеркнул Калын.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, при согласии сторон, готова внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате.

Также в декабре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал, что Эрдоган в начале 2022 года приедет с визитом в Украину.