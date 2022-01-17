Только одна страна в мире использует голосование через Интернет на общенациональных выборах.

В Комитете избирателей Украины назвали риски для введения электронного голосования на выборах.

Как отметил на брифинге председатель КИУ Алексей Кошель, риски электронного голосования на выборах являются "достаточно высокими".

По его словам, речь идет о трех главных рисках в случае введения электронного голосования. В первую очередь, это возможное вмешательство в выборы со стороны Российской Федерации. Кошель напомнил ситуацию, которая произошла 14 января, когда "российские хакеры взломали более 70 государственных онлайн ресурсов". По его словам, необходимо вспомнить о вмешательстве в систему "Выборы", которая имела место в 2014 году, потому что "нет в мире защищенных избирательных систем для введения электронного голосования".

Также еще один риск - это значительный рост недоверия к результатам голосования со стороны украинских избирателей.

"Большой процент украинских избирателей будет считать, что выборы были сфальсифицированы, потому что доказать честность и прозрачность голосования в сети Интернет невозможно", - добавил Кошель.

Глава КИУ считает, что еще одним риском является фальсификация выборов путем подкупа, который на сегодня остается одной из главных составляющих украинских выборов. При этом он добавил, что за всю историю наблюдения КИУ за выборами "более чем на 80% избирательных округов имели место факты подкупа - прямого и косвенного".

Он отметил, что если будет введено электронное голосование, то эффективность механизма покупки голосов вырастет до 90-100%, потому что будут действовать пункты по покупке голосов, которые невозможно будет проверить, и избиратель под присмотром "контролера" может делать свое волеизъявление. Кошель рассказал, что для того, чтобы "докупить в мажоритарном округе 7-10 тысяч голосов избирателей, которые будут достаточными для победы, нужно 200-300 тысяч долларов, что в разы меньше, чем нужно для полноценного ведения избирательной кампании".

"Поэтому реально за несколько десятков миллионов долларов купить треть украинского парламента. И мы можем прогнозировать, что в случае введения электронного голосования механизмы подкупа могут быть намного масштабнее и гораздо эффективнее, чем сейчас", - отмечает глава КИУ.

В то же время Кошель соглашается, что введение электронного голосования может побудить молодых избирателей более активно голосовать онлайн. По его словам, это выгодно для двух потенциальных кандидатов в президенты - Владимира Зеленского и, возможно, для Сергея Притулы, но пока политик не озвучил свои позиции относительно электронного голосования.

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В КИУ не исключают возможность частичного введения электронного голосования, в частности, для экипажа станции Академика Вернадского или для моряков, находящихся за пределами портов, то есть речь идет о небольших группах избирателей.

Аналитик КИУ Денис Рыбачок отметил, что есть "определенный миф об электронном голосовании в мире". По его словам, лишь одна страна в мире использует голосование в Интернете на общенациональных выборах - Эстония. Он добавил, что "есть определенные преувеличения, которые касаются важности этой темы". При этом добавил, что государства довольно часто используют электронные технологии в избирательном процессе, в частности, сканеры на избирательных участках, что способствует быстрому подсчету голосов. Рыбачок отметил, что в отдельных странах голосование в Интернете вводили, но не на уровне общенациональных выборов.

В целом в КИУ считают, что электронное голосование на выборах в Украине вводить преждевременно.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что электронные выборы станут возможными в Украине после того, как 100% государственных услуг будут доступны онлайн через приложение "Дия".

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