В этом году экономика Украины должна вырасти на 3,5%.

Кабинет министров не планирует вводить локдаун в Украине из-за ухудшения эпидемической ситуации с распространением COVID-19, чтобы не замедлить темпы роста отечественной экономики.

Об этом на брифинге по результатам рабочей поездки в Донецкую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы не планируем вводить локдаун, мы не хотим вводить локдаун, потому что наша экономика набирает оборотов, и локдаун, конечно, очень негативно влияет на экономическое развитие, на рост ВВП. Мы ожидаем в этом году по меньшей мере 3,5% роста ВВП. Хотелось иметь 4%, но энергетический кризис, четвертая волна пандемии, конечно, влияют на экономику", - сказал он.

Читайте такжеЗеленский назначил нового председателя Херсонской ОГАКак сообщал УНИАН, на прошлой неделе премьер Шмыгаль уже заявлял, что Кабинет министров не планирует вводить локдаун по всей стране из-за ухудшения эпидемической ситуации с распространением коронавирусной болезни.

Ранее Национальный банк, учитывая более длительный и существеннее влияние пандемии и последствия от резкого повышения цен на газ снизил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 3,8% до 3,1%, в 2022 году - с 4% до 3,8%.

Автор: Дмитрий Шварц