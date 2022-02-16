Нардеп поделился, что готовит иски на президента США в международные суды.

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива утверждает, что президент США Джо Байден нанес ему душевную и психологическую травму своими "паническими и провокационными" речами об угрозе нападения на Украину президента России Владимира Путина.

Нардеп в Telegram написал, что из-за этого готовит иски на американского лидера в международные суды.

Кива также написал, что Байден убил его веру в американскую демократию и в правдивость и независимость в международных СМИ.

"Готовлю иск в международные суды на Байдена: за нанесенную мне душевную и психологическую травму его паническими и провокационными речами о нападении Путина и войны с Россией", – поделился нардеп.

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Ранее СМИ писали, Илья Кива на фоне угрозы вторжения России в Украину выехал в Испанию. Сам нардеп сообщил, что пока не собирается возвращаться на украинскую территорию.

Угроза вторжения РФ в Украину – что надо знать

Напомним, РФ осенью 2021 года обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники, и появилась угроза полномасштабного вторжения.

Западные СМИ писали о разных датах возможного вторжения России в Украину – агентство Bloomberg указало 15 февраля, а Spiegel, The Sun и Mirror – 16 число.

15 февраля в РФ заявили, что отводят войска от украинской границы в места постоянной дислокации.

В тот же день Джо Байден заявил, что пока нет подтверждений отвода войск РФ от границы Украины. Также президент США сказал, что по данным американских аналитиков, российские войска находятся в угрожающей позиции.

Байден добавил, что РФ имеет более 150 тысяч военных вокруг Украины и в Беларуси, а также возле украинской границы, и вторжение остается вполне возможным.

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