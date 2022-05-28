Великобритания продолжит помогать ВСУ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркивает, что его страна будет на стороне Украины в долгосрочной перспективе.

Об этом Джонсон сообщил в социальной сети Facebook.

"Я сказал Зеленскому сегодня утром, что мы на стороне Украины долгосрочно. Мы продолжим предоставлять оборудование, чтобы помочь украинским Вооруженным силам защищать их страну, и мы интенсивно работаем, чтобы найти путь восстановления экспорта зерна и предотвратить глобальный кризис продовольствия", - подчеркнул Джонсон.

Как сообщал УНИАН, 28 мая президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном усиление оборонной поддержки Украины и поставки ей топлива.

27 мая Джонсон заявил, что Россия достигает медленного, но ощутимого прогресса на Донбассе. Он предположил, что президент России Владимир Путин решил добиться хоть какого-то успеха ценой больших потерь среди своих военных.

В связи с этим он призвал к дальнейшей военной поддержке Украины, включая более наступательные вооружения, такие как реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели гораздо дальше.

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