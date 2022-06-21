Премьер считает, что Россия может воспринять их как награду за свою агрессию.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что страна будет "непреклонно" поддерживать Украину.

Об этом пишет британское интернет-издание The Independent со ссылкой на его официального представителя.

Джонсон заявил, что любые уступки партнеров Москве приведут к "катастрофе".

"Мы не должны позволять никому поверить, что уступки Путину приведут к чему-то другому, кроме катастрофы", - процитировал он Джонсона.

Премьер считает, что Россия и ее союзники могут воспринять их как награду за необоснованную агрессию против Украины. Он убежден, что это окажет влияние на безопасность и экономику Великобритании.

Также Джонсон пообещал обеспечить новую политическую, военную и финансовую поддержку со стороны международного сообщества Украине.

Напомним, что ранее Борис Джонсон назвал четыре шага для укрепления способности Украины для самозащиты от агрессии Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, ранее глава британской армии сказал своим войскам, что они должны "подготовиться воевать в Европе еще раз", чтобы победить силы Владимира Путина.

Напомним, что Британия передаст Украине гаубицы М109, способные уничтожать живую силу, бронированную технику и современные танки.

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