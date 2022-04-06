УНИАН собрал факты о биографии и высказываниях Владимира Жириновского.

6 апреля 2022 года Госдума РФ сообщила, что умер Владимир Жириновский. Это уже не первое сообщение о смерти российского пропагандиста, но ранее такую информацию опровергали. Причиной смерти Жириновского, предположительно, стал коронавирус. Ему было 75 лет.

Лидер ЛДПР Жириновский известен своими крайне агрессивными комментариями об Украине и странах запада. Пропагандист всегда призывал присоединить Украину и Беларусь к России, и не признавал национальную самодостаточность украинцев.

Владимир Жириновский биография

Владимир Вольфович Жириновский родился в казахстанском городе Алматы в многодетной семье. При рождении имел фамилию Эйдельштейн. Высшее образование получил в МГУ на историко-филологическом факультете. Отслужил в армии и получил звание полковника запаса.

Политикой начал интересоваться в студенческие годы. В 1989 году создал Либерально-демократическую партию, которую позднее возглавил. В 1991 году впервые баллотировался на пост президента России и занял 3 место.

В 1993 году Жириновский стал депутатом Госдумы. Брал участие во всех президентских выборах до 2011 года. Жириновский получил славу крайне эксцентричного и агрессивного политика, который не стеснялся нецензурно выражаться в адрес западных политиков и неоднократно призывал к войне. Он также устраивал потасовки со своими оппонентами в Госдуме.

Женился на подруге юности Галине Лебедевой. У Жириновского есть сын от жены, а также внебрачные сын и дочь.

Жириновский: скандалы и высказывания

В 2014 году предложил создать Среднеазиатский федеральный округ, а в его состав включить Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан.

Считал, что Казахстан построили русские колонисты, а миллионы казахов имеют русские корни и поэтому не имеют широких прав. Жириновскому запретили въезд на территорию Казахстана.

В 2013 году предложил окружить колючей проволокой Северный Кавказ, а "чеченцев, дагестанцев и осетин выгнать из Центральной России". Конфликтовал с Рамзаном Кадыровым.

Предложил восстановить самодержавие в России, а правителя называть императором или царем.

Не считал украинцев братским народом и неоднократно призывал присоединить Украину к Россию, поддержал идею о поставках в ЛНР и ДНР оружия.

Жириновский не раз устраивал драки с другими политиками, в том числе с женщинами, а также обливал их водой и нецензурно выражался в присутствии оппонентов. "Жертвами" Жириновского были Борис Немцов, Ксения Собчак, Стелла Дубовицкая, Алла Пугачева, Евгения Тишковская.

Цитаты Жириновского про Украину