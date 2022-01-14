Причины его смерти пока неизвестны.

На 83-м году жизни умер Леонид Деркач, глава Службы безопасности Украины с 1998 по 2001 год.

Об этом сообщил его сын, народный депутат Андрей Деркач, в своем Telegram-канале.

"Из земной жизни ушел мой отец. Мой друг. Мой наставник. Вместе с ним ушла часть мира, который всегда был рядом", - написал депутат.

Читайте такжеАзаров подал в суд на СБУ и Совет нацбезопасностиОн сообщил, что отпевание Леонида Деркача состоится в воскресенье, 16 января, в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры. Причины его смерти на данный момент неизвестны.

Справка. Леонид Васильевич Деркач родился в Днепропетровске. В марте 1972 года перешел в Управление КГБ УССР в Днепропетровской области, а с ноября 1991 года - в Днепропетровское областное управление Службы безопасности Украины.

С апреля 1998 года по февраль 2001 года - председатель Службы безопасности Украины. 23 августа 2000 года ему присвоили воинское звание Генерал армии Украины.

Народный депутат Украины 4 созыва с апреля 2002 года по 2006 год по избирательному округу № 36 Днепропетровской области. В июне 2006 года уволен с военной службы по состоянию здоровья.

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