В повестку дня текущей сессии включено более тысячи законопроектов и проектов постановлений.

На текущей сессии Верховной Рады Украины планируется рассмотреть изменения в Конституцию в части уменьшения количества народных депутатов с 450 до 300.

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Как передает корреспондент УНИАН, за постановление «О повестке дня пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва» (регистрационный номер 4690) проголосовали 234 народных депутата.

Им включено в повестку дня текущей сессии более тысячи законопроектов и проектов постановлений, в частности проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19.

Также включен ряд законопроектов, которыми предусматривается внесение изменений в Конституцию, в частности, об уменьшении конституционного состава ВР и закреплении пропорциональной избирательной системы, отмена адвокатской монополии, относительно законодательной инициативы народа и дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Также в повестке дня сессии проект закона о внесении изменений в закон «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», касающийся оснований увольнения директора НАБУ за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение.

Также предусмотрено рассмотрение в первом чтении законопроекта о СМИ. Кроме того, предусмотрено рассмотрение проекта закона об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост и президентского проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства.

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Автор: Надя Пришляк