Участник переговоров прокомментировал информацию о якобы "взятом за основу" украинском плане.

Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш не видит "никаких перспектив" того, что россияне согласятся на украинский план по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", комментируя информацию о якобы "взятом за основу" украинском плане. Он отметил, что российская сторона на заседании критиковала предложения украинской делегации.

"Я бы не сказал, что план взят за основу, корректнее говорить, что в основном сегодня обсуждался план Украины. Но как раз "та сторона" утверждает, что он не соответствует Минским соглашениям, поэтому говорить, что это обсуждение будет продуктивным, очень сложно. В основном обсуждался наш план, "та сторона" его активно критиковала", - сообщил Гармаш.

Участник ТКГ отметил, что не видит "никаких перспектив одобрения нашего плана или плана той стороны, поскольку такая задача не ставится".

"ОБСЕ поставила перед политгруппой наработать проект документа для реализации Минских соглашений... Если говорить о реализации какого-то плана, это будет план, наработанный в рамках ТКГ. Это не будет украинский или российский план. Я думаю, там будут общие компромиссные позиции, если вообще это произойдет. Два плана, украинский и российский, настолько разные, что я не представляю, как их можно объединить в какой-то рабочий документ", - заявил он.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

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Автор: Андрей Василюк