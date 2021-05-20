Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украине придется защищать национальные меньшинства на своей территории, чтобы не допустить повторения ситуации с оккупацией Россией Крыма и отдельных частей Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на итоговой пресс-конференции по результатам его двух лет работы на посту главы государства.
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"Я хочу, чтобы они хотели быть украинцами, и чтобы они помнили, что они венгерское меньшинство, частично, например, в Берегово. Но, чтобы они были украинцами, чтобы они не хотели брать те паспорта. Там тоже есть паспортизация, поверьте мне. И много лет была. Я хочу, чтобы они чувствовали, что о них думает, заботятся", - сказал Зеленский.
По словам президента, этот вопрос касается и улучшения состояния качества дорог, и ведения бизнеса.
"Специальных условий, так и для Донбасса, для Закарпатья. Да, потому что я знаю детали, я чувствую риски, чувствую влияния других государств. Я это чувствую. И таких меньшинств у нас очень много. И все эти меньшинства, несмотря на законодательство, нравится тем или иным радикальным людям с правой или левой стороны, но защищать меньшинства нам придется, потому что мы будем иметь в будущем еще "донбассы" и "крымы". И чтобы этого не было, а все себя чувствовали украинцами - надо вкладывать деньги, вкладывать внимание, ремонтировать дороги, мосты", - добавил президент.
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