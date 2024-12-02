Германия будет продолжать поддерживать украинские силы ПВО, и в декабре передаст еще одну систему Iris-T и пусковые установки для Patriot.

Украина ищет средства противовоздушной обороны для усиления защиты двух десятков специальных объектов в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве.

"Мы действительно благодарны Германии за такую большую помощь - 28 миллиардов евро. Она весомая", - сказал он.

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Как отметил президент Украины, он отдельно говорил с канцлером ФРГ о дополнительном усилении противовоздушной обороны.

"Это непросто, потому что Германия производит и дает нам. И это абсолютный факт. Мы за это благодарны", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что были задержки в поставке средств ПВО от некоторых партнеров. При этом, Украина благодарна за качественные системы Iris-T и ракеты к ним.

"И нам до сих пор этого не хватает. Вопрос не в Германии, а вопрос, в принципе - в партнерах", - объяснил Зеленский.

Он добавил, что у других партнеров есть системы ПВО, в том числе Patriot, которые нужны Украине.

"Я приводил один пример. Я не буду его публично вам говорить, потому что я не могу, чтобы Россия понимала, о чем я говорю. Но, я приводил пример, как мы сейчас ищем чем еще защитить два десятка специальных объектов и у нас не хватает просто систем из-за таких плотных ракетных ударов. Для нас это вопрос серьезный", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, как сообщил Шольц, его главный сигнал заключается в том, что Германия выступает непоколебимо на стороне Украины.

"Украина может рассчитывать на Германию. Мы не ослабим нашу поддержку Украины", - заявил канцлер ФРГ.

Он уверяет, что Германия не допустит, чтобы циничные расчеты российского диктатора Владимира Путина были реализованы. В частности, по словам Шольца, Путин хочет, чтобы люди в Украине мерзли зимой, экономика страны страдала и остановилось производство.

В связи с этим, Германия предоставила Украине срочную зимнюю помощь, чтобы можно было быстро отремонтировать разрушения и восстановить теплоснабжение, поделился Шольц. Он добавил, что Германия оказывает наибольшую военную поддержку Украине после США. Ее объем составляет 28 миллиардов евро.

"Самым главным для нас в дальнейшем будет поддержка для ПВО. Мы уже предоставили 5 полных комплектов систем Iris-T, три системы Patriot, более 50 "Гепардов" с ракетами, зарядами и запчастями. Еще в декабре поступит шестая система Iris-T, пусковые установки для Patriot и "Гепарды". В 2025 году мы тоже будем поставлять средства ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные дроны, и кроме того, шесть вооруженных вертолетов Sea King", - подчеркнул канцлер Германии.

Шольц также решил обратиться к Путину со словами, что Германия имеет большую выдержку:

"Мы будем стоять на стороне Украины столько, сколько нужно".

Он добавил, что отстаивает принцип, что нельзя ничего решать об Украине без Украины.

"Я не допущу, чтобы кто-то без украинцев принял решение. Россия не может диктовать и навязывать мир Украине", - сказал Шольц.

Визит Шольца в Киев - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что утром в понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно прибыл в Киев. Он пообещал дополнительные поставки оружия Украине на 650 миллионов евро.

Кроме того, Шольц объяснил, зачем звонил российскому диктатору Владимиру Путину. Он подчеркнул, что Германия не прекратит поддерживать Украину, которая должна оставаться независимым и суверенным государством.

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