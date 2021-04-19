Также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга.

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили посольству Российской Федерации в Киеве, что один из советников этого дипломатического учреждения должен покинуть Украину в течение 72 часов с сегодняшнего дня.

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Как сообщил в комментарии УНИАН представитель МИД Олег Николенко, соответствующая дипломатическая нота уже отправлена.

"Сегодня МИД Украины направило ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве нежелательным лицом в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов", - заявил Николенко.

Вместе с тем спикер отметил, что сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга.

Ранее замглавы МИД Евгений Енин заявил, что Украина намерена выслать из Украины одного из советников посольства России в Киеве, его фамилия Черников.

Задержание консула Украины в Санкт-Петербурге: главное

16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

В спецслужбе утверждали, что Сосонюк якобы пытался получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных российских правоохранительных органов.

В ведомстве подчеркнули, что такая деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и носит «явно враждебный характер в отношении Российской Федерации».

В украинском МИД выразили возмущение инцидентом.

Впоследствии стало известно, что Россия высылает украинского консула, задержанного в Петербурге.

В то же время Украина зеркально высылает российского дипломата из Киева в ответ на провокацию в Санкт-Петербурге.

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Автор: Виталий Саенко