По его мнению, США и Украина имеют долгие годы двусторонних отношений, и сейчас они лучше, чем были.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вполне может полагаться на Соединенные Штаты Америки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Мы можем (полагаться на США - УНИАН)... Потому что, мне кажется, что сегодня у нас отношения на другом уровне", - отметил Зеленский.

По его мнению, президент США Джо Байден осознает угрозы со стороны России и возможность эскалации конфликта на Донбассе.

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"У нас, действительно, была важная встреча. Но билборды по всей стране "Мы - стратегические партнеры из США" я развешивать не буду. Я считаю, что США с Украиной имеют долгие годы существования этих отношений, и сейчас они лучше, чем были", - подчеркнул президент.

По его словам, такую поддержку от США Украина получает, в первую очередь, не из-за политики украинских президентов, а из-за того, что Штаты поддерживают именно народ Украины.

Визит Зеленского в США

1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. На ней Байден заявил о желании посетить Украину, стороны достигли ряда договоренностей.

Новый пакет помощи, о котором президент США объявил во время визита в Белый дом, включает ПТРК "Джавелины" и другое оборонительное летальное и нелетальное оборудование.

Также Байден гарантировал введение санкций против газопровода "Северный поток-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

По итогам встречи двух президентов был опубликован полный текст совместного заявления Украины и США.

Автор: Антонина Доломанжи