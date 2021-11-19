Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move-2022.
Об этом сообщил пресс-центр Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
"Было определено, что противоминные учения Dynamic Move – 2022 ориентировочно будут проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде, Бельгия. Но все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году также происходило планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели. Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы для проведения комплекса операций по разминированию", - пояснил старший офицер командования подготовки командования ВМС ВС Украины капитан 2 ранга Артем Матвиенко.
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В Остенде расположена Морская бельгийская и нидерландская противоминная школа Eguermin, одновременно являющаяся центром обмена опытом НАТО.
Запланировано, что в обучении будут участвовать представители стран-членов НАТО, а также Украины и Марокко, которые присоединятся к Dynamic Move – 2022 как наблюдатели.
Как сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин возмутился проведением военных учений в Черном море и мягкой реакцией Европы на применение Украиной дронов Bayraktar с целью защиты позиций на Донбассе.
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