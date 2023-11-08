По словам Павела Яблонского, без решения вопроса эксгумации невозможно строить долгосрочное примирение Польши с Украиной.

Решение вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии необходимо для того, чтобы Украина могла надеяться на вступление в Европейский Союз.

Об этом в интервью польской радиостанции ZET заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. По его словам, процесс эксгумации уже начался на первом участке в селе Пужники в Тернопольской области. Чиновник также отметил, что власти Польши будут продолжать работать над быстрой выдачей разрешения на эксгумацию.

"По нашему мнению, без решения этого вопроса, и многие украинцы это также уже осознают, Украине нечего мечтать о вступлении в Евросоюз", – сказал Яблонский.

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Он также добавил, что без решения вопроса эксгумации невозможно строить долгосрочное примирение с Украиной, и власти Польши будут подчеркивать этот факт.

Исторические дискуссии между Польшей и Украиной

В июле польский Сейм (нижняя палата парламента) принял постановление по случаю 80-й годовщины Волынской трагедии, которую в Польше официально называют "Волынской резней". В документе, который был утвержден единогласно, среди прочего содержится призыв к "признанию вины".

В документе значительная часть текста посвящена описанию контекста и общего хода событий в их польской интерпретации.

"11 июля 1943 года на Волыни произошло кровавое воскресенье — кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного руководителями Организации украинских националистов (ОУН) с целью уничтожения поляков на юго-восточном пограничье, в части Полесья, Люблинщины и Подкарпатья", – говорится в постановлении Сейма.

Впоследствии в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что надеются на быстрое возобновление диалога между украинскими и польскими экспертами для изучения спорных моментов по трагическим событиям, развернувшимся на Волыни в 1943-1945 годах.

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