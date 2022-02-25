Он заявил, что Украина переживала подобное в 1941 году и победит зло, что нависло над государством.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ночной ракетный обстрел Киева российскими военными. Он заявил, что Украина переживала подобное в 1941 году и победит зло, что нависло над государством.

"Ужасные российские ракетные удары по Киеву. Последний раз наша столица переживала нечто подобное в 1941 году, когда на нее напала нацистская Германия. Украина победила зло и победит это. Остановить Путина. Изолировать Россию. Разорвать все связи. Изгнать Россию отовсюду", - написал он в Twitter.

Напомним, сегодня в 4:20 утра в Дарницком районе столицы раздались два мощных взрыва.

Обломки ракеты, которую сбил украинский ПВО, попали в жилую многоэтажку, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека.

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