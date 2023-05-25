Украина и Руанда планируют развивать сотрудничество в торговле, цифровизации, аэрокосмической отрасли, строительстве, образовании и фармацевтике.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Руанду анонсировал открытие в стране украинского посольства.

В Twitter Кулеба уточнил, что во время визита в столицу страны Кигали провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Винсентом Бирутой. В частности, руководители внешнеполитических ведомств обсудили украинскую формулу мира и продовольственную безопасность.

"Мы намерены развивать сотрудничество в торговле, цифровизации, аэрокосмической отрасли, строительстве, образовании и фармацевтике", - отметил Кулеба.

Видео дня

Как сообщает пресс-служба МИД, Кулеба стал первым министром иностранных дел Украины, который совершил визит в Руанду со времени установления дипломатических отношений.

"В конце 2022 года президент Владимир Зеленский поставил украинской дипломатии задачу: расширить присутствие в Африке. После тщательного анализа мы запланировали открытие новых посольств в африканских странах, одно из которых откроем в Руанде", - сказал министр.

По его словам, руандийская сторона уже предоставила официальное согласие на создание украинской дипломатической миссии в Кигали.

Также Кулеба призвал коллегу из Руанды объединить усилия в борьбе с РФ, поскольку победа Украины позволит существенно уменьшить негативное российское влияние на Африку, которая с помощью боевиков ЧВК "Вагнер" дестабилизирует ситуацию в ряде африканских стран и занимается незаконной добычей полезных ископаемых.

В то же время, Кулеба и Бирута подписали меморандум о политических консультациях министерств иностранных дел Украины и Руанды.

Они договорились, что первый раунд консультаций пройдет в расширенном формате с участием представителей разных ведомств двух стран, чтобы определить общие интересы в сферах торговли, цифровизации государственных услуг, аэрокосмической отрасли, строительстве, образовании и фармацевтике.

Кроме того, руководители МИД Украины и Руанды договорились провести в ближайшее время бизнес-форум с участием бизнесов обеих стран.

В МИД уточнили, что после полномасштабного вторжения РФ Руанда голосует за украинские резолюции в ООН, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и солидарна с украинским народом.

Украина и Африка

Это уже второе турне Кулебы по странам Африки. Ранее министр совершил визит в Марокко и Эфиопию. Это также были первые визиты министра иностранных дел Украины с момента установления дипломатических отношений с этими странами в 1992 году.

Вас также могут заинтересовать новости: