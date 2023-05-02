Прекращение действия соглашений связано с поддержкой правительством Сирии российской вооруженной агрессии против Украины и разрывом дипломатических отношений с этой страной.

Верховная Рада во время заседания 2 мая приняла законы относительно прекращения действия соглашений о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве и торговом судоходстве между Украиной и Сирией, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Согласно пояснительной записке к проекта закона "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Сирийской Арабской Республики (САР) о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве" (№ 0195), прекращении действия двусторонних документов между Украиной и Сирией связано с поддержкой со стороны правительства Сирии российской вооруженной агрессии против Украины и разрывом дипломатических отношений с Сирией.

Проектом закона "О прекращении действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Сирийской Арабской Республики о торговом судоходстве" (№0191) предлагается прекратить действие соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Сирии о торговом судоходстве, подписанного 5 июня 2003 года в Киеве.

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Отношения Украины и Сирии - что надо знать

Украина в связи с преступлениями режима Асада против сирийского народа закрыла свое посольство в Дамаске в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве.

В конце июня прошлого года Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией из-за признания ею "независимости" временно оккупированных Российской армией территорий Донбасса.

18 марта Украина ввела санкции против президента Сирийской Арабской Республики Башара Хафез аль-Асада.

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