За июнь Украине удалось экспортировать 2,7 млн т продукции АПК альтернативными путями.

Украина в июне увеличила объем экспорта агропродукции на 30%.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"За июнь месяц Украине удалось экспортировать 2,7 млн т продукции АПК альтернативными путями из-за блокирования морских портов российскими войсками. Это на 30% больше, чем в мае", - говорится в сообщении.

По данным УКАБ, зерновых культур экспортировано 1,4 млн тонн (кукуруза - 86%, пшеница - 10%, ячмень - 3%), масличных культур - 642,5 тыс. т (семян подсолнечника - 84%, сои - 14%, рапса - 2%), растительных масел - 298,5 тыс. т (подсолнечное масло - 94%, соевое - 6%), жмыха после извлечения растительных масел – 139,1 тыс. т (подсолнечное - 81%, соевое - 19%).

Отмечается, что наибольшие темпы прироста демонстрируют масличные культуры, а точнее семена подсолнечника, хотя до войны практически весь его объем перерабатывался в Украине, а после уже экспортировалось подсолнечное масло.

"Что касается географии экспорта, то она существенно изменилась с начала войны. Если до войны основными покупателями украинской продукции были Китай, Индия, Нидерланды и Египет, то сейчас основными странами-покупателями продукции АПК являются европейские страны, которые находятся рядом с Украиной: Румыния, Польша, Болгария, а также Турция", - сообщили в ассоциации.

В УКАБ отметили, что экспорту агропромышленной продукции необходимо предоставлять приоритет при осуществлении отгрузок альтернативными путями, чтобы уберечь такое важное направление экономики Украины, пока не разблокированы морские порты. Ведь без налаживания экспорта всей произведенной продукции у аграриев не будет достаточно средств и для сбора уже посеянных культур, а тем более для следующей посевной 2023 года.

Война в Украине и агропродукция:

9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что блокировка РФ экспорта украинской аграрной продукции привела к росту цен на продовольствие в мире. Также для многих стран мира сохраняется угроза голода.

По словам главы государства, "Украина буквально дает хлеб для почти 400 млн людей на планете. И уже сейчас ООН признает, что рост цен на продовольствие в этом году повлечет голод для минимум 47 млн человек в 81 стране мира".

По словам министра АПК Николая Сольского, Украине нужно вывезти 18 млн тонн старого урожая. Еще 60 млн тонн ожидается из нового урожая. На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит, экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн урожая.

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