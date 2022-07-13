Евросоюз разработал план срочных мер для всей экономики, чтобы подготовиться к возможному прекращению поставок газа из России. Еврокомиссия прогнозирует, что Москва может резко прекратить поставки энергоресурсов до конца года.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект плана Еврокомиссии в распоряжении редакции.
Ожидается, что разработанный план поможет снизить негативные последствия от этого на треть. Документ планируют утвердить 20 июля.
"Заблаговременные совместные действия на уровне ЕС в этот критический момент в ходе заполнения хранилищ снизят потребность в возможном и более болезненном сокращении потребления позже зимой, в случае прекращения потоков из России", – указывается в плане.
Евросоюз в новом документе предусматривает возможность для правительств заменять топливо в промышленности и энергетике, чтобы способствовать экономии газа, а также проводить аукционы или тендеры, где правительства стимулируют сокращение потребления.
В него входит уменьшение температуры отопления и кондиционеров, а также другие обязательные ограничения во время кризисного уровня тревоги.
Операторы газовых хранилищ ЕС рассчитали, что в случае полного прекращения поставок из РФ в июле объемы газа в хранилищах к ноябрю снизятся до 65-71%. Это значительно ниже целевого показателя в 80%. Однако если критическая ситуация наступит позже, например – в октябре или в последующие месяцы, риск разрыва был бы меньше. В то же время это оставляло бы меньше времени на решение проблемы до отопительного сезона.
В документе отмечается, что потоки из России в настоящее время составляют менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год. План Еврокомиссии призван защитить домохозяйства и больницы, а также позволяет отдавать приоритет определенным критическим газовым электростанциям.
Как ранее сообщал УНИАН, во Франции переводят котлы на мазут на случай остановки поставок российского газа.
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