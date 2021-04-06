Президент проинформировал генерального секретаря Альянса о стягивании Россией войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) и в дальнейшем усиливать присутствие Альянса в Черноморском регионе.

Как сообщает Офис президента, об этом глава государства сказал во время телефонного разговора с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Читайте такжеВ НАТО признают, что Россия ужесточила агрессивную политику за рубежом, несмотря на давление союзников

"В последние недели мы наблюдаем очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количеству погибших украинских защитников", - подчеркнул Зеленский.

Он также проинформировал Столтенберга о стягивании Россией войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям.

Глава государства поблагодарил генерального секретаря за внимание Альянса к ситуации с безопасностью вокруг Украины и призвал страны - члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.

"Такая постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству", - заявил Зеленский.

НАТО в Черноморском регионе

9 февраля Столтенберг заявил, что НАТО продолжает усиливать поддержку для Украины в Черном море.

23 марта генеральный секретарь Альянса сказал, что в НАТО продолжают изучать возможности укрепления партнерства с Украиной.

"Мы усилили наше присутствие на суше, на море и в воздушном пространстве, но мы также должны активизировать сотрудничество с близкими партнерами, которых высоко ценим, - Грузией и Украиной. Мы будем продолжать это делать, и мы изучаем, как мы можем еще больше укрепить партнерство по политической и практической поддержке", - сказал генсек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко