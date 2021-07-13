Сейчас нет консенсуса среди членов НАТО относительно предоставления ПДЧ Украине.

Украина на пути к вступлению в НАТО должна сосредоточиться на реализации того, что предусмотрено программой расширенного партнерства.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью ТСН.ua.

"Мы отдаем предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках Расширенного партнерства между НАТО и Украиной", - отметил Понсен.

По его словам, для получения ПДЧ и членства в НАТО Украина должна построить вокруг себя консенсус.

"Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", - сказал де Понсен.

Таким образом, Украине следует сосредоточиться на внутреннем процессе реализации реформ.

"И НАТО готово помочь. Франция как член НАТО помогает Украине укрепить свой потенциал, включая военный", - резюмировал посол.

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Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program - EOP). Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО. "Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?"- сказал Зеленский.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить ПДЧ в НАТО.

25 февраля генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

5 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

6 апреля Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом назвал движение Украины к членству в Альянсе единственным путем к окончанию войны на Донбассе. В Белом доме заявили, что решение о членстве Украины в НАТО зависит от всех стран - членов Альянса.

9 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже имеет все инструменты для потенциального присоединения к НАТО.

11 июня генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что лидеры НАТО на саммите должны подтвердить политику "открытых дверей" для Украины и Грузии.

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Автор: Александр Топчий