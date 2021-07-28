Подписание соглашения планируется во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки.

Украина и США заключат соглашение по разработке вооружение военной техники.

Как сообщает Управление Прессы и информации Минобороны, сегодня Кабинет министров одобрил проект распоряжения “О подписании Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки”.

Полномочия на подписание соглашения предоставлены министру обороны Украины Андрею Тарану.

Подписание данного соглашения даст украинской стороне возможность:

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проведения совместных научно-исследовательских работ по разработке вооружений и военной техники, их отдельных составляющих элементов; получения информации о передовых оборонных технологиях, тенденциях их развития; проведения испытаний и тестирования военной техники с привлечением оборудования и технологий, отсутствующих в Украине; привлечения иностранного финансирования для выполнения исследовательских работ украинскими научно-исследовательскими учреждениями; повышения научно-исследовательского потенциала Украины за счет кооперации с партнерами в рамках совместных проектов.

Реализация договоренностей будет происходить по проектным контрактам в рамках указанного соглашения, которые будут заключаться между Министерством обороны Украины и Департаментом обороны США.

Подписание соглашения планируется во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и станет очередным важным шагом в развитии стратегического партнерства с США в области вооружений.

Встреча Зеленского и Байдена: что известно

7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена. Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить США.

12 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи Байденом в конце июля.

На предстоящей встрече Зеленский планирует поднять вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО, поддержку экономики и ситуацию на Донбассе.

Впоследствии СМИ сообщили, что Вашингтон предлагает перенести встречу американского президента Джо Байдена и украинского главы Владимира Зеленского на август вместо июля.

21 июля президента Владимира Зеленского пригласили совершить визит в США 30 августа. Зеленский в ответ на приглашение Белого дома заявил, что ожидает содержательную и плодотворную встречу с Байденом.

Автор: Виктория Токарева