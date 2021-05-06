Зеленский отметил увеличение объемов военной и финансовой помощи Украине со стороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном вопрос о заключении в будущем "очень серьезного" двустороннего соглашения между Украиной и США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с Блинкеном пресс-конференции в Киеве. (Трансляция и перевод речей на брифинге обеспечивались Офисом президента Украины в Facebook).

"Что касается военной поддержки и финансовой и технической поддержки со стороны США Украины. Во-первых – она происходит. Я хочу поблагодарить двухпартийную поддержку США", - сказал Зеленский.

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При этом он отметил увеличение объемов военной и финансовой помощи Украине со стороны США.

"Отдельно мы обсудили формат фундаментальной поддержки. Мы говорили о вопросах НАТО и вопрос возможной двусторонней очень серьезной сделки, но это вопрос будущего, и сейчас очень рано говорить о деталях", - добавил президент.

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Автор: Константин Гончаров