Она напомнила, что в Генассамблее ООН успешно провели голосование по приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека.

США убрали бы Россию с Совета Безопасности ООН если бы существовал соответствующий механизм приостановки членства.

Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, война России против Украины нарушает устав ООН и попирает мандат Совбеза.

"Мы были очень последовательными в этом вопросе. Если бы существовал путь к приостановке членства России в Совете Безопасности ООН, мы немедленно занялись бы этим. К сожалению, мы не видим, чтобы правила ООН изменились", – сказала Жан-Пьер.

Видео дня

Она напомнила, что в Генассамблее ООН успешно провели голосование по приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека. Сейчас США работают, чтобы не позволить России занять руководящие должности в других органах системы ООН. По ее словам, США продолжат действия по изоляции России, в частности в международных организациях.

Россия в ООН

Россия регулярно злоупотребляет своим членством в ООН, собирая заседания для пропагандистских заявлений. Так, в октябре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на территории Украины нашли дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями комаров.

На днях в США двое законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, внесли в Конгресс резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену вывести Россию из Совбеза ООН.

Эксперты скептически оценивают реальные возможности исключения РФ из Совбеза, поскольку устав ООН не содержит никаких положений, которые бы позволили устранить постоянного члена. Для ее устранения понадобится поправка в Устав, но для этого требуется согласие всех постоянных членов Совбеза. Таким образом Россия может наложить вето на это предложение. Однако в случае РФ есть еще один вариант - можно оспорить статус России как наследницы места Советского Союза в Совете Безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: