Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что Украина не будет вести переговоры с российскими марионетками - боевиками на оккупированном Донбассе, а только с официальными властями России, как страны, которая является стороной вооруженного конфликта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом во время визита в Копенгаген.
Глава МИД сказал, что встреча политических советников "нормандского формата" в Париже не принесла больших изменений.
"Ничего не изменилось. Это плохие новости. Хорошие новости заключаются в том, что советники согласились снова встретиться в Берлине через две недели, что означает, что по крайней мере в течение следующих двух недель Россия должным образом будет оставаться на дипломатическом пути", - заявил Кулеба.
Также он сказал, что Украина готова двигаться по дороге выполнения Минских договоренностей, и в частности, первыми должны быть воплощены вопросы безопасности. "Но Россия должна подойти к этим переговорам добросовестно и с точки зрения получения прогресса. К сожалению, единственное самое большое требование, которое выдвигает Россия, заключается в том, что Украина должна прямо участвовать в переговорах с российскими марионетками в Донецкой и Луганской областях, вместо того, чтобы вести переговоры с Россией. И этого не будет. Это вопрос принципа. Минские договоренности не так разрабатывались. Конфликт не так разворачивался. Это конфликт между Россией и Украиной, и его результат - это российская агрессия. И мы будем вести переговоры с ними (с Кремлем - УНИАН)", - подчеркнул Кулеба.
Глава МИД сказал, что если Россия преуспеет в том, чтобы происходили прямые переговоры между Украиной и ставленниками России на оккупированной части Донбасса, то это будет означать, что Россия сможет снять с себя любую ответственность за все свои действия и поступки на Донбассе.
Читайте такжеСоветники лидеров стран "нормандского формата" согласовали совместное коммюнике: деталиКак сообщал УНИАН, 26 января в Париже состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что эта встреча стала шагом вперед к деэскалации ситуации вокруг украинских границ.