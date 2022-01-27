Глава МИД назвал хорошей новостью, что через две недели должна состояться следующая встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что Украина не будет вести переговоры с российскими марионетками - боевиками на оккупированном Донбассе, а только с официальными властями России, как страны, которая является стороной вооруженного конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом во время визита в Копенгаген.

Глава МИД сказал, что встреча политических советников "нормандского формата" в Париже не принесла больших изменений.

"Ничего не изменилось. Это плохие новости. Хорошие новости заключаются в том, что советники согласились снова встретиться в Берлине через две недели, что означает, что по крайней мере в течение следующих двух недель Россия должным образом будет оставаться на дипломатическом пути", - заявил Кулеба.

Также он сказал, что Украина готова двигаться по дороге выполнения Минских договоренностей, и в частности, первыми должны быть воплощены вопросы безопасности. "Но Россия должна подойти к этим переговорам добросовестно и с точки зрения получения прогресса. К сожалению, единственное самое большое требование, которое выдвигает Россия, заключается в том, что Украина должна прямо участвовать в переговорах с российскими марионетками в Донецкой и Луганской областях, вместо того, чтобы вести переговоры с Россией. И этого не будет. Это вопрос принципа. Минские договоренности не так разрабатывались. Конфликт не так разворачивался. Это конфликт между Россией и Украиной, и его результат - это российская агрессия. И мы будем вести переговоры с ними (с Кремлем - УНИАН)", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД сказал, что если Россия преуспеет в том, чтобы происходили прямые переговоры между Украиной и ставленниками России на оккупированной части Донбасса, то это будет означать, что Россия сможет снять с себя любую ответственность за все свои действия и поступки на Донбассе.

Читайте такжеСоветники лидеров стран "нормандского формата" согласовали совместное коммюнике: деталиКак сообщал УНИАН, 26 января в Париже состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что эта встреча стала шагом вперед к деэскалации ситуации вокруг украинских границ.

Вас также могут заинтересовать новости: