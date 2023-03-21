Теперь министерство может содействовать им в выезде за границу только при наличии военно-учетных документов.

В Министерстве культуры и информационной политики объяснили новые требования для выезда за границу артистов-мужчин.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Министерства. Отмечается, что во время военного положения и объявления мобилизации запрещен выезд из страны мужчин, граждан Украины призывного возраста и это определено законодательством. В то же время, Министерство культуры и информационной политики может предоставлять художникам, артистам, музыкантам и журналистам письма содействия по пересечению границы, если они принадлежат к сфере культуры и информации и имеют целью выезда защиту и популяризацию интересов государства Украины на международной арене, с обязательным возвращением в страну.

"Подчеркиваем, что содействие МКИП в пересечении государственной границы возможно только при наличии соответствующих документов, в частности военно-учетных. С целью предотвращения случаев со злоупотреблениями, таких, например, как с Андреем Щегелем и режиссером Тарасом Голубковым, МКИП вместе с правоохранительными органами было вынуждено инициировать ужесточение требований для выезда за границу мужчин призывного возраста. Единственным дополнительным документом к предварительному перечню обязательных документов, которые нужно предоставить МКИП для подготовки письма содействия по пересечению границы, стало требование предъявить военно-учетные документы", - отметили в ведомстве.

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Как отмечается, эти документы должны быть у каждого мужчины призывного возраста согласно закону, а их отсутствие - является нарушением украинского законодательства.

Скандалы вокруг выезда артистов

Напомним, что ранее украинский стендап-комик Андрей Щегель заявил, что уехал в Турцию несмотря на то, что получил три повестки в армию. Он сказал, что получил разрешение от Минкульта как артист.

Позже сообщалось, что украинский режиссер Тарас Голубков снял клип для российской певицы Клавы Коки. В Министерстве культуры заявили, что он получил разрешение для выезда на съемки документального фильма о войне в Украине в Европе.

После этого Минкульт подал на утверждение правительству проект документа о более жестком порядке получения таких разрешений.

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