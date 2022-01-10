Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко не исключил введения чего-то вроде "продуктовых карточек", которые действуют в США.
Об этом он сообщил в комментарии изданию BBC Ukraine.
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Из-за рекордных цен на энергоносители в 2021 году ожидается значительное подорожание пищевых продуктов.
Офис президента готовит варианты "антикризисных мер".
"В офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться", - отметил Устенко.
"Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дия" - так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", - добавил он.
Советник президента по экономическим вопросам отметил, что на такой шаг могут пойти "в случае необходимости".
Отметим, в США действует программа продовольственных чеков SNAP (Программа дополнительной помощи в области питания, Supplemental Nutrition Assistance Program). Программа предусматривает ежемесячные дотации тем, кто в этом нуждается. Тем она отличается от советских "продуктовых карточек", которые предусматривали выдачу определенного объема определенных пищевых продуктов.
Напомним, по прогнозам украинские тепличные овощи будут стоить вдвое дороже импортных.