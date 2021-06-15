Речь идет о соответствующем постановлении Верховной Рады от 2020 года, которому Банковая "может дать ход".

В Офисе президента допускают увольнение Арсена Авакова с поста главы МВД уже осенью.

Об этом сообщает издание НВ со ссылкой на информированные источники.

Речь идет о соответствующем постановлении Верховной Рады от 2020 года, которому Банковая "может дать ход".

Собеседники отметили, что решение могут принять уже в начале парламентской сессии в сентябре. Однако окончательного согласия того, как это реализовать, в ОП не имеют.

Читайте такжеСтало известно, когда завершат ремонт здания ОП: как оно выглядит сейчас (фото)"На осень они (Офис президента) попытаются убрать (министра МВД) Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять", – рассказал собеседник журналистам.

Близкий соратник Зеленского подтвердил, что дальнейшее пребывание Авакова в кресле действительно обсуждают, но окончательного решения по его судьбе в МВД президент не принял.

Арсен Аваков возглавил министерство внутренних дел в феврале 2014 года и руководит ведомством до сих пор. Общественность обвиняет его в неудачной полицейской реформе, приведшей к попаданию в ряды правоохранителей кадров, причастных к разгонам и расстрелам участников Евромайдана в 2014 году.

За все время председательства Авакова в МВД у Зеленского спрашивали об отставке министра, но тот конкретного ответа не давал.

Только в мае во время пресс-конференции в ГП "Антонов" президент допустил увольнение Авакова в случае, если виновность фигурантов дела Шеремета – Андрея Антоненко, Яны Дугарь, Юлии Кузьменко – не докажут в суде.

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Автор: Яна Ставская