"Нельзя размениваться на политические вещи": Шмыгаль высказался о возможном увольнении Авакова

5 июня в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова с должности главы МВД.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков демонстрирует хороший опыт работы в кризисной ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил во время пресс-конференции.

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"По состоянию на сегодняшний день Верховная Рада отчет министра Авакова приняла. Замечаний народные депутаты не высказали. Я вижу работу этого министерства сегодня в сложных условиях для обеспечения стабильности в Украине", - сказал премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что "в кризисной ситуации, в тех процессах, в которых мы находимся, я сегодня понимаю, что нам нельзя размениваться на какие-то политические вещи".

"Аваков в управлении кризисом демонстрирует хороший опыт, хорошие качества", - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления № 3606 об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Он зарегистрирован за авторством почти 60 народных депутатов, среди которых есть и из фракции "Слуга народа".

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