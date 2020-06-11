"Нельзя размениваться на политические вещи": Шмыгаль высказался о возможном увольнении Авакова
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков демонстрирует хороший опыт работы в кризисной ситуации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил во время пресс-конференции.
Читайте также"Слуга народа" теряет поддержку украинцев, но остается лидером рейтинга - опрос
"По состоянию на сегодняшний день Верховная Рада отчет министра Авакова приняла. Замечаний народные депутаты не высказали. Я вижу работу этого министерства сегодня в сложных условиях для обеспечения стабильности в Украине", - сказал премьер-министр.
Шмыгаль подчеркнул, что "в кризисной ситуации, в тех процессах, в которых мы находимся, я сегодня понимаю, что нам нельзя размениваться на какие-то политические вещи".
"Аваков в управлении кризисом демонстрирует хороший опыт, хорошие качества", - сказал премьер-министр.
Как сообщал УНИАН, 5 июня в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления № 3606 об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
Он зарегистрирован за авторством почти 60 народных депутатов, среди которых есть и из фракции "Слуга народа".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram