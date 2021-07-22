Подоляк отметил, что руководство России решило воспользоваться инструментом жалобы в ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе возможность не исполнять решения ЕСПЧ.

В Офисе президента Украины отреагировали на поданную Российской Федерацией жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека, назвав ее эталоном цинизма без юридической перспективы и практического смысла, кроме пропагандистского.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

В частности, Подоляк отметил, что руководство России решило воспользоваться инструментом жалобы в ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе возможность не исполнять решения ЕСПЧ. "Если кто-то искал эталон цинизма, то вот он предоставлен Российской Федерацией", - подчеркнул он.

Кроме того, советник главы ОП отметил, что у этой жалобы нет юридической перспективы и практического смысла, кроме чисто пропагандистского – из каждого "утюга" в РФ и на оккупированных Россией территориях будут вещать, что ЕСПЧ якобы не работает.

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Подоляк подчеркнул, что Украина точно не может отвечать за последствия военных действий, развязанных Россией, – это противоречило бы и здравому смыслу, и признанным международно юридическим позициям.

Кроме того, по его словам, Россия как государство, контролирующее оккупированные территории Украины, несёт полную ответственность за ситуацию на этих территориях. "За все нарушения прав человека, преступления и разграбление экономического потенциала этих территорий – придётся нести ответственность", - заявил он.

Подоляк добавил, что в обосновании жалобы, поданной Россией в ЕСПЧ, указывается также, что Северо-Крымский канал является якобы основным источником пресной воды для жителей Крымского полуострова. "Если за более чем 7 лет оккупации Крыма в российской Генпрокуратуре так и не смогли понять, какие же источники пресной воды в Крыму – основные, то остаётся лишь констатировать полную деградацию этой российской институции", - сказал он.

Советник руководителя ОП считает абсолютно циничным и абсурдным также требование обеспечительных мер по этой жалобе России. "Если Россия отказывается исполнять решения ЕСПЧ даже после того, как они вынесены и являются несомненными, то как эта же Россия может рассчитывать на выгодное для себя решение ещё даже до того, как рассмотрена сама жалоба? Обратите внимание – именно этим инструментом часто пользуются рейдеры. Они прописывают требование обеспечительных мер по иску так, чтобы можно было, ещё до рассмотрения иска по сути, получить решение, ради которого иск и затевался. Наверное, ещё никто и никогда не пытался использовать ЕСПЧ ради такой рейдерской схемы", - резюмировал он.

Жалоба России в ЕСПЧ: что известно

22 июля РФ подала в Европейский суд по правам человека жалобу против Украины по 10 группам обвинений, среди которых "ответственность власти Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми" во время событий на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в рамках проведения АТО.

Кроме того, РФ обвиняет украинские Вооруженные силы в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества в результате обстрелов сопредельной территории РФ; лишении жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти; блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крыма; катастрофе самолета авиакомпании "Малайзийские авиалинии" в результате незакрытия властью Украины воздушного пространства над зоной боевых действий.

Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

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Автор: Константин Гончаров