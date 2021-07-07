Также опрос показал, что если бы во второй тур выборов президента Владимир Зеленский вышел вместе с Петром Порошенко, то выиграл бы с результатом 66% против 34%.

У президента Владимира Зеленского наблюдается незначительное падение рейтинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Вадим Денисенко, представляя результаты опроса, проведенного UIF при содействии "Нью Имидж маркетинг групп".

Денисенко отметил, что сейчас за Зеленского как кандидата на выборах президента готовы проголосовать 30% опрошенных (речь идет о тех, кто определился и готов идти на выборы).

Месяц назад за действующего президента готовы были проголосовать 33% респондентов, то есть это падение рейтинга - "отскок", поэтому пока нельзя говорить о тенденции.

Сколько голосов среди опрошенных собрали другие политики:

экс-президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко поддержали 14% опрошенных;

сопредседатель "ОПЗЖ" Юрий Бойко получил 13% голосов;

лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 11%;

председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 8%;

экс-премьер-министра Владимира Гройсмана поддержали 7% опрошенных;

владельца телеканала "Наш" Евгения Мураева на выборах президента готовы поддержать 5% украинцев;

народный депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук получил 3% голосов, хотя в феврале его поддерживали 6% опрошенных;

председатель ВР Дмитрий Разумков на президентских выборах собрал бы 3% голосов;

за мэра Киева Виталия Кличко свои голоса отдали бы 3% украинцев;

а за пророссийского блогера Анатолия Шария – проголосовали бы лишь 2% опрошенных.

Читайте такжеСекретарь СНБО назвал условие для введения санкций против ПорошенкоДенисенко сообщил, что во всех регионах, кроме Донбасса, Зеленский занимает первое место. На Донбассе он отстает от Бойко, при этом на юге Украины рейтинги Зеленского и Бойко фактически сравнялись.

Кто бы выиграл во втором туре президентских выборов: результаты опроса

Если бы во второй тур выборов президента Зеленский вышел бы вместе Порошенко, то он выиграл бы выборы с результатом 66% против 34% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. В то же время почти 30% опрошенных заявили, что при такой ситуации они бы не пошли на выборы;

в паре "Зеленский – Бойко" нынешний президент победил бы с результатом 67% против 33%, а 24% украинцев не пошли бы на выборы;

В паре "Зеленский – Тимошенко" Зеленский выиграл бы с результатом 65% против 35%.

"На сегодняшний день фактически нет ни одного кандидата в президенты, у которого бы Зеленский не выигрывал с достаточно весомым преимуществом во втором туре президентских выборов", - подчеркнул Денисенко.

Читайте такжеВ СНБО не исключили закрытие телеканала "Интер" из-за санкций против ФирташаПо его словам, был сделан опрос в варианте, когда бы Зеленский не участвовал в выборах во втором туре. Тогда бы в паре "Порошенко – Бойко" Порошенко бы проиграл с результатом 48% против 52% у Бойко.

В паре "Порошенко – Тимошенко" Порошенко также проигрывает - 46% против 54% у Тимошенко. В паре "Тимошенко – Бойко" Бойко проигрывает с результатом 45% против 55% у Тимошенко.

Кроме того, как показал опрос, 46% украинцев считают, что в 2021 году необходимо проводить досрочные парламентские выборы, а внеочередные президентские выборы хотят только 38% опрошенных.

Опрос проведен Украинским институтом будущего совместно с "Нью имидж маркетинг групп" с 18 по 28 июня. Было опрошено 2,4 тыс. человек методом face to face. Статистическая погрешность не превышает 2,05%.

Ранее УНИАН уже сообщал, что по результатам опроса на парламентских выборах 5-процентный барьер преодолели бы 5 партий.

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Автор: Надя Пришляк