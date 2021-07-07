Опрос проводился с 18 по 28 июня, в нем приняли участие 2400 человек.

На парламентских выборах 5-процентный барьер преодолели бы 5 партий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, представляя результаты опроса.

Он отметил, что, в частности, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 23% среди тех опрошенных, которые определились и пойдут на выборы. За партию ОПЗЖ готовы проголосовать 18%, за партию "Европейская солидарность" и "Батькивщина" – по 14%, и за партию "Сила и честь", которую возглавляет Игорь Смешко – 6%. Денисенко отметил, что эта партия "теоретически преодолевает 5-процентный барьер".

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По данным опроса, партию Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" готовы поддержать 4%, Радикальную партию Олега Ляшко и партию "Свобода" – по 3% опрошенных, партию "Голос" – 2% и партию Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" также 2%, и партии "Удар" и "За будущее" также по 2% опрошенных.

Опрос проводился Украинским институтом будущего совместно с Нью имидж маркетинг групп с 18 по 28 июня. Опрошено 2400 человек методом Face to face. Статистическая погрешность не превышает 2,05%.

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Автор: Надя Пришляк