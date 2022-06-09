Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что у Британии нет права говорить Украине, как закончить эту войну.

Великобритания готова предоставить Украине вооружение с большой дальностью, несмотря на то, что этот вопрос вызвал довольно активные дискуссии.

Такое мнение в интервью НВ высказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Военная поддержка, оказываемая Великобританией Украине, предоставляется, чтобы страна могла защитить себя. К примеру 6 июня 2022 года появилось заявление о ракетных комплексах большой дальности, которые предоставляются Украине в ответ на украинский запрос о помощи, чтобы страна могла защищаться", - отметила посол.

Симмонс также отметила, что война в Украине должна закончиться как можно скорее.

"Безусловно, все хотели бы, чтобы война закончилась как можно скорее. Я хочу, чтобы война закончилась как можно скорее. Я встречала родителей, потерявших детей в Мариуполе, и это невыносимо. Конечно, война должна закончиться", - отметила посол.

В то же время, говоря о том, должна ли Украина идти на компромиссы и уступки агрессору, посол отметила, что этот вопрос будет решать только Украина и никто не вправе указывать ей, как заканчивать эту войну.

"Украина защищает свою суверенную территорию и это украинцы должны решать, когда, по их мнению, правильное время закончить войну и как они хотят это сделать. Мы, в Великобритании, не имеем права говорить Украине, что они должны или не должны делать, чтобы прекратить эту войну. Это их война. Когда украинцы скажут нам, что они хотят вести переговоры, и они думают, что пора, тогда мы окажем поддержку этим переговорам или, если они хотят договориться о прекращении огня в любой момент, и они говорят нам, что это то, что они хотят делать, тогда мы их поддерживаем. До тех пор у нас нет права говорить Украине, как закончить эту войну", - отметила посол.

Война в Украине и посол Британии:

Симмонс 29 апреля 2022 года вернулась в Киев в связи с возобновлением работы посольства в столице Украины.

11 мая посол Британии Симмонс побывала в Ирпене.

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