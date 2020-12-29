В Кремле ответили, разделяют ли они определения российских государственных СМИ касательно Зеленского.

В Кремле заявили, что Украина не демонстрирует «политической воли» к нормализации отношений с Российской Федерацией.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, нет ли желания со стороны президента РФ Владимира Путина инициировать соответствующие переговоры или телефонный разговор, Песков ответил: «Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации двухсторонних отношений, чего мы бы искренне хотели. Это первое. И второе, мы не видим не какой политической воли к реализации минских и парижский договорённостей».

Он подчеркнул, что для разговора на высшем уровне «как минимум должны созреть предпосылки».

«Ещё раз повторяю, сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации отношений со всеми нашими соседями, в том числе с Украиной», - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, разделяют ли в Кремле определения российских государственных СМИ, где заявляют, что президент Украины Владимир Зеленский «плюет, хамит и ведёт себя вызывающе» по отношению к России, Песков сказал: «я не использовал подобные фразы, Владимир Соловьев волен задавать вопросы и формулировать из как он хочет - он журналист, но безусловно Владимир Соловьев не коем образом не формулирует внешнюю политику РФ, вы знаете, что она формулируется президентом».

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.

1 декабря в СНБО заявили о подготовке специального заседания СНБО по ситуации на Донбассе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк