По информации журналиста, люди в экипировке силовиков уже около часа находятся у дома мэра столицы.

На улице Богдана Хмельницкого в Киеве к дому, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко, утром 18 мая якобы подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов.

Читайте такжеВ ОП ответили на обвинения от Кличко касательно давления на киевскую властьОни около часа находятся в подъезде и рядом с домом, сообщил на странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"По словам источников в мэрии, сам Кличко в 7:00 выехал на тренировку, и разминулся с данной группой, принадлежность которой пока не установлена. В квартиру мэра пока никто не заходит", - пишет журналист.

"Постараемся выяснить, что это такое - может это борьба с коррупцией, организованной преступностью, ну или просто учения идут, решили зайти в подъезд и погреться служивые", - добавил Бутусов.

Подъезд, в котором проживает политик, заполнили вооруженные люди в шлемах. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники. Кличко в это время был на утренней пробежке.

Пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева сообщила каналу "Украина 24", что обыски в жилье мэра Киева на данный момент не проходят.

По информации источников "Украинской правды", около 20 человек, по предварительным данным СБУ, пришли домой к Кличко, чтобы провести обыски.

"Около 20 человек ждут в подъезде. Предварительно, это СБУ. Пока они не зашли никуда, ждут в подъезде, потому что мэр пошел на тренировку, они разминулись. Скоро он вернется, тогда будет точно понятно, кто это, и с чем они пришли - есть ли какое-либо решение у них", - говорится в сообщении УП.

По данным "Украинской правды", на место уже приехали адвокаты мэра.

Обыски в коммунальных предприятиях Киева

13 мая правоохранители провели обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена. Обыски начаты на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.

Также в ГФС заявили об обысках в "Киевпастрансе", КП "Киевавтопутьмост" и прочих городских структурах.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что расценивает обыски на коммунальных предприятиях и в департаментах КГГА как давление на столичную власть и на него лично.

По данным прокуратуры, по результатам обысков на коммунальных предприятиях и в департаментах Киевской горгосадминистрации следователи сообщили о подозрении 11 лицам.

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Автор: Ольга Робейко