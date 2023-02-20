Во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности было ожидаемо много приятных для ушей украинцев слов поддержки, но никакой конкретики. Впрочем, ее и не могло быть, ведь для этого есть "Рамштайн".

Наиболее обнадеживающие призывы по увеличению военной поддержки Украины прозвучали от Великобритании. Вот кто действительно будет нам помогать и наверняка первым предоставит нам дальнобойные ракеты. Континентальная Европа по-прежнему суетится из стороны в сторону, и сама не понимает, что делать с Россией. Заявления Макрона здесь - лучший маркер.

Путин давно сделал ставку на войну на истощение

Путин всех достал своими имперскими комплексами попытками разрушить столь привычный и комфортный для "розовых пони" Брюсселя мир, но вот неопределенность и риски от непредсказуемой "русской души" без него могут показаться гораздо страшнее, чем с ним. То есть, Россия с "кадыровским" или "пригожинским" лицом вызывает гораздо более острые эмоции у европейских элит, чем гибель тысяч украинских воинов и мирных граждан. Особенно, когда Буча и Мариуполь уже в прошлом и не в мейнстриме новостей, будоражащих и шокируют европейских избирателей, которые давят на своих заскорузлых и циничных политиков.

Путин, кстати, это уже прекрасно понял. Поэтому давно сделал ставку на войну на истощение. В ней проигрывает не тот, кто обладает меньшими ресурсами, а тот, кто более чувствителен к потерям.

Ведь что означает десять тысяч свежих "черных пакетов" для 146-ти миллионной России, давно ведущей свои войны по принципу "бабы еще нарожают"? Да, ничего. Более того, родители и жены "русских солдат" в очередь выстраиваются для того, чтобы обменять своего сына/мужа на "Ладу Калину" или украденную из украинского магазина шубу. А вот украинское общество крайне чувствительно к потерям.

Одним "пушечным мясом" сейчас не обойтись, как бы того ни хотелось бункерному деду

Что касается "наступления", рашисты и в дальнейшем будут концентрировать усилия на небольших участках фронта, где они пока могут создать количественное преимущество и наносить максимальные потери ВСУ, пользуясь нехваткой боеприпасов. Параллельно будут пытаться максимально расшатывать Украину изнутри. Благо, здесь полезных идиотов и барыг, мечтающих поучаствовать в послевоенном "распиле", достаточно. К сожалению, много таких по-прежнему и во власти.

Из позитивного: грандиозного полномасштабного наступления а-ля "можем повторить" ожидать не стоит. Все-таки рашистская армия образца прошлого года и сегодня, как говорят в Одессе, "две большие разницы". В первую очередь, в плане количества пригодной и относительно новой техники, высокоточных ракет, а не "совкового хлама" 60-ней давности, который еще необходимо привести в боеспособное состояние. Одним "пушечным мясом" сейчас не обойтись, как бы того не хотелось бункерному деду.

Поэтому самая большая угроза до того момента, как мы сможем накопить достаточно сил и средств для контрнаступления, исходит от нас самих, украинцев. То есть, в ближайшую неделю будет очень много информационных атак, количество которых за последние месяцы и так выросло в геометрической прогрессии.

Максим Яли, кандидат политических наук, профессор Национального авиационного университета, член-корреспондент Академии политических наук Украины