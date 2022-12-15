Политик высмеял такую новость и посоветовал пропагандистам копать ямы для себя.

В росСМИ 14 декабря появилась информация, что Александр Турчинов погиб. Украинский политик, который в 2014 году занимал должность председателя Рады и был и.о. президента Украины после бегства Януковича, в своем Facebook отреагировал на такие абсурдные сообщения:

"В российских СМИ начали разгонять фейк о моей гибели. Хочу огорчить ор*ов-мечтателей – не дождетесь! Лучше уж сейчас начинайте копать ямы для себя. Они вам понадобятся в ближайшее время!".

Так, Турчинов сопроводил свой пост скриншотом текста "новости" о страшной аварии, в результате которой он, как пишут пропагандисты, погиб. Они утверждали, что ДТП якобы произошло в Киеве, в результате чего водитель Турчинова погиб на месте, а сам политик – по дороге в больницу в "скорой".

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Карьера Турчинова после бегства Януковича из Украины

С 23 февраля по 7 июня 2014 года он — исполняющий обязанности президента Украины.

Фактически в этот период Александр Турчинов объединил должности главы ВР, функцию президентской власти (и.о. президента), военной власти (Верховный Главнокомандующий), главы СНБО, а также руководителя правительства (в формальном статусе координатора Кабмина до момента утверждения первого правительства Арсения Яценюка 27 февраля). Его можно считать лицом, которое де-юре сконцентрировало крупнейшие в новой истории Украины государственно-руководящие полномочия.

В день инаугурации новоизбранного президента Петра Порошенко 7 июня 2014 года Турчинов передал президентскую и военную власть своему преемнику.

Тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова в декабре 2014 года.

Турчинов подал в отставку с должности секретаря СНБО 17 мая 2019 года в связи с прекращением полномочий президента Украины.

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