В то же время отстраненный председатель КСУ заявляет, что вчера ему сообщили о заминировании его дома, из-за чего он несколько часов не мог туда попасть.

Отстраненный председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий опровергает распространенную накануне в СМИ информацию, что 22 апреля суд санкционировал ряд обысков в его квартире, доме, транспортных средствах, по месту работы, а также у родственников.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

Говоря о своем уголовном преследовании, Тупицкий утверждает, что цель этого - заставить его уйти с должности.

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«Я к делу Татькова (бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины - УНИАН) не имею никакого отношения. Как и другие судьи хозяйственной юрисдикции, я уже говорил по этому делу два года назад тем же следователям, и тогда ко мне не возникало никаких вопросов», - сказал он.

Также Тупицкий уверяет, что на самом деле никаких ложных показаний он не давал, а следствие теперь «пытается сфальсифицировать» его неточности в показаниях как умышленные.

«Мне задавали вопрос: знаете ли вы такого-то человека и называют его фамилию. Но я этого человека по фамилии не знаю, только по имени. Затем допрашивают этого человека, и он говорит, что знаком со мной. С точки зрения следствия я дал ложные показания, хотя я знаю этого человека только по имени. Вот примерно на этом базируются мои «ложные» показания», - отметил он.

Тупицкий назвал неадекватным подход следствия в том, что оно пытается избрать ему меру пресечения в рамках уголовного производства: «Мне хотят избрать меру пресечения. Но я и так нахожусь под круглосуточной охраной как председатель Конституционного суда, и каждый мой шаг известен. Следствие также хочет, чтобы я внес залог. Я думаю, это способ поиздеваться надо мной, вытереть об меня ноги».

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Говоря о вчерашних сообщениях в СМИ о том, что суд санкционировал обыски в жилищах его семьи, Тупицкий утверждает: «В СМИ специально разгоняется информация, что я якобы заранее знал о решении судов об обысках, хотя я узнал об этом из СМИ. Это все делается для того, чтобы меня дискредитировать еще больше - что я на кого-то могу влиять, и таким образом, чтобы ходатайствовать затем о более строгой мере пресечения для меня, чем залог».

Вместе с тем Тупицкий не исключает, что вчера в доме его тещи в Василькове полиция могла «поставить закладки для прослушивания».

«Вчера я приехал в Васильков на дачу в дом моей тещи, но приехал наряд полиции и сказал, что якобы двор заминирован. Или они там сделали какие-то закладки, поскольку на месте были оперативные группы, меня во двор не пускали, или это просто кто-то похулиганил, или меня хотят запугать таким образом», - считает он.

По поводу ситуации, что его уже несколько месяцев не пускают на работу в КСУ, Тупицкий отметил, что он является председателем Конституционного суда, поскольку освободить его от должности судьи председателя суда могут только его коллеги - судьи КСУ «по определенным законом основаниям, а не президент Украина своим указом».

«В указе президента Зеленского об отмене указа Януковича о моем назначении судьей не сказано о моем увольнении. Это во-первых. А во-вторых, и Конституция, и закон о Конституционном суде определились с порядком увольнения судьи КСУ. Другого пути, как решение судей КСУ по этому поводу не существует», - сказал он.

Также Тупицкий заявил, что ему не известно, что побудило президента к изданию указов сначала о его отстранении, а затем и об увольнении: «Я не могу комментировать действия президента, но я могу предполагать, что президент умышленно вводят в заблуждение по поводу юридических оснований и их последствий».

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Говоря о своих исках в Верховный суд, где он обжалует указы президента о своем отстранении и об увольнении, Тупицкий заметил: «Мне трудно сказать, насколько долго эти иски будут рассматриваться. Я не буду обвинять своих коллег из Верховного суда, что они затягивают рассмотрение, так как, во-первых, не предусматривается какой-то приоритетности в рассмотрении тех или иных дел. Но надеюсь, что дела будут рассмотрены в разумные сроки. Закон выделяет два месяца на рассмотрение, но на практике и в Верховном, и в Конституционном эти сроки часто являются большими».

Также он надеется, что в Верховном суде станут на его сторону и отменят эти указы президента.

«Как юрист я считаю, что они должны быть отменены, и не потому, что это речь идет обо мне, а потому, что в государстве не могут создаваться институты влияния на судебную власть. Это касается всех судов, а не только Конституционного суда. Этого быть не должно и рано или поздно станет на свои места», - добавил он.

Конституционный кризис в Украине

27 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Глава государства назвал Тупицкого и Касминина «лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины».

16 апреля Зеленский заявил, что процесс перезагрузки Конституцийного суда «на правильном пути».

22 марта постоянный представитель ВР в Конституционном суде, заместитель председателя парламентской рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, народный депутат от «Слуги народа» Ольга Совгиря сообщила, что Венецианская комиссия дала положительную оценку законопроекта «О конституционной процедуре» (№4533). Комиссия, в частности, поддерживает необходимость внедрения автоматизированной системы, которая будет осуществлять распределение дел между судьями автоматически, что позволит избежать политического влияния на распределение дел в суде. Комиссия также поддерживает предложение определить границы полномочий Конституционного суда, запретив ему признавать неконституционными законы, которые не были обжалованы в суде в установленном порядке.

13 апреля Кассационный суд в составе Верховного суда начал рассмотрение дела по иску Тупицкого к президенту Украины о признании противоправным и недействительным указа президента о временном приостановлении его полномочий как судьи КСУ.

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Автор: Дмитрий Хилюк