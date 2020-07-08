Следственные действия проходят в рамках дела о возможных злоупотреблениях сотрудников департамента коммунальной собственности.

Правоохранители проводят обыски в мэрии Одессы.

Как сообщил УНИАН представитель прокуратуры, обыски проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту халатности руководства и сотрудников департамента коммунальной собственности Одесского городского совета.

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«Обыски проводит Одесская местная прокуратура № 2… Речь идет об использовании земель территориальной общины без соответствующих документов. Насколько мне известно, земля была отдана в пользование без заключения соответствующих договоров об аренде», - сказал представитель надзорного ведомства.

По данным источника, обыски, которые проходят сегодня, не связаны со следственными действиями, которые на прошлой неделе проводили сотрудники НАБУ.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Одессе детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводили массовые обыски в рамках расследования дела о незаконном отчуждении имущества города.

В частности, НАБУ расследует дело, в которое объединено ряд производств, открытых в связи с покупкой Одесским горсоветом по завышенной цене помещений бывшего завода «Краян», земель под расширение Западного кладбища, также – присвоением земельного участка военного аэродрома «Школьный», незаконным отчуждением нескольких помещений, находившихся в коммунальной собственности, и т. д.

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