На сессии городского совета в Одессе Геннадий Труханов выступил за начало процедуры возвращения проспекта маршала Жукова. В перепалку с одесским городским главой вступил лидер местного Нацкорпуса Сергей Варламов, который намерен идти депутаты горсовета.

Мэр Одессы тут же отреагировал на обвинения. Об этом пишет Ivasi.News.

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«Мы пошли по процедуре и я считаю, что это правильно. Я неоднократно подчеркивал… мы обратились в Институт национальной памяти по разъяснению тех законов или тех ограничений по Закону о декоммунизации о переименовании улиц. Мы получили соответствующие ответы. Т.е. эта часть процедуры нами выполнена»,— считает Труханов.

Дальше мэр Одессы заявил, что все политические партии, которые участвуют в выборах, имеют право на свое мнение.

«Но никто не лишал голоса Одессу, город-герой Одессу. Никто не лишал права громаду в слушаниях, а предусмотрена процедура, определять названия нашим улицам. Поэтому мы дальше идем по процедуре», — ответил радикалу мэр Одессы.

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Автор: УНИАН